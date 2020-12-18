18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются местами по Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.-0-

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