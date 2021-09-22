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22 сентября 2021, 13:03

Молодежная повестка займет значимое место в мероприятиях международной конференции к 30-летию СНГ

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная повестка займет значимое место в мероприятиях международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", которая пройдет 27-29 сентября в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси доктор химических наук Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

На следующей неделе в белорусской столице состоятся, в частности, два крупных мероприятиях - 18-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2021" и заседание Совета молодых ученых МААН, которое пройдет впервые.

"Какими бы значимыми ни были достижения наших ученых, результаты они не смогут получить, если мы сегодня не будем работать над тем, чтобы в науку приходили талантливые, молодые и способные ученые, которые смогут продолжить дело, которое выполняют сейчас уже зрелые наши коллеги. В связи с этим для активизации сотрудничества между молодыми учеными организаций - членов МААН на заседании Совета ассоциации, которое проходило в Душанбе, было принято постановление о создании Совета молодых ученых МААН. Сегодня мы уже констатируем, что это одна из крупнейших организаций, объединяющая молодых ученых на евразийском пространстве. Сегодня в нее входят представители более чем 16 стран", - отметил главный ученый секретарь.

Как подчеркнул Андрей Иванец, молодые ученые рассчитывают, что такая крупная интеграционная площадка, как Совет молодых ученых МААН, станет действительно объединяющей силой и объединяющим инструментом. "В Совет молодых ученых МААН входят доктора наук в возрасте до 40 лет, кандидаты наук в возрасте до 35 лет и молодые ученые без степени, аспиранты, магистранты возрасте до 30 лет. Это позволяет нам объединить в нашем совете уже и молодых докторов наук, успешных перспективных кандидатов и тех молодых ученых, которые только приходят в науку делать первые шаги, поступают в магистратуру и аспирантуру. В связи с этим мы хотели уже на первом заседании совета принять не просто план работы нашей организации, а выступить с инициативой запуска крупного интеграционного научно-образовательного и научно-просветительского проекта "Академический час молодежи стран - участниц МААН", в рамках которого сможем представлять последние достижения ученых организаций, которые входят состав МААН. Мы сможем таким образом привлекать молодежь к выполнению крупных международных научно-технических и инновационных проектов, которые реализуются совместными усилиями ученых стран-участниц", - отметил он.

Это также, по мнению доктора химических наук, позволит создать единую площадку для встреч и общения молодых ученых, как, например, конференция "Молодежь в науке", которая пройдет в Минске. "В этом мероприятии уже подтвердили участие более 300 человек, из них более 200 - молодые ученые и более 100 - учащиеся школ и гимназий. Там будут представлены новейшие молодежные разработки в различных областях. Очень серьезный блок будет представлен в области информационных технологий", - рассказал Андрей Иванец.

"Мы рассчитываем, что проведение таких двух крупных мероприятий, как международная конференция "Молодежь в науке - 2021" и заседание Совета молодых ученых МААН, будет способствовать развитию научного и творческого потенциала молодежи, формированию новых международных научно-технических молодежных проектов и объединению усилий ученых, чтобы получать новые прорывные результаты и разработки", - подытожил председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси.-0-

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