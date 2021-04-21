Молодежный парламент Беларуси осуждает участников подготовки госпереворота

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси осуждает участников подготовки госпереворота. Об этом говорится в заявлении Молодежного парламента при Национальном собрании по факту готовившегося государственного переворота и покушения на Президента, сообщает БЕЛТА.

"Сообщения о готовившемся государственном перевороте и покушении на Президента всколыхнули все наше общество и вызвали мощный международный резонанс. Подробности этого громкого дела потрясают. Заговорщики собирались взорвать и повернуть вспять всю жизнь в Беларуси, лишить нас будущего. Планировался не только насильственный захват власти, но и проведение масштабных репрессий, люстраций. Не оставляет сомнений, что подобная затея могла готовиться только под контролем зарубежных правящих кругов и спецслужб", - говорится в заявлении.

Этот возмутительный факт не оставил равнодушной и белорусскую молодежь. "Фактически мы столкнулись с наглым и дерзким вызовом, брошенным всему нашему государству, каждому гражданину. Мы, белорусы, можем придерживаться разных политических взглядов, но когда речь идет о подобном беспардонном вмешательстве во внутренние дела, все должны быть едины и вместе, сообща отстаивать независимость и суверенитет нашей общей Родины, бороться за сохранение мира и стабильности", - отмечается в документе.

"Мы осуждаем участников подготовки государственного переворота и попытки покушения на Президента. Надеемся на всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств данного дела. Требуем от иностранных государств прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Призываем все политические силы уважать выбор белорусского народа, сделанный 9 августа 2020 года, придерживаться правовых норм действующего конституционного строя. Обращаемся ко всем гражданам сплотиться вокруг Президента в справедливом деле отстаивания суверенитета нашей страны", - подчеркивает молодежь.

В эти дни из разных уголков страны в Молодежный парламент обращаются представители нового поколения белорусов. "Наши сверстники задаются вопросом: "Что мы можем сделать в этой ситуации, как помочь нашему Президенту?" Ответ может быть только один: честно и добросовестно учиться, трудиться на благо нашей любимой Родины. А еще - не поддаваться на провокации и экстремистские призывы. Убеждены, что мудрость белорусского народа позволит сохранить единство страны, добиться ее процветания. Сплоченность и солидарность - условия нашего пути к успеху. Никакие заговоры и хитроумные интриги не собьют нас с правильной дороги, а победа всегда будет за нами", - говорится в заявлении.-0-