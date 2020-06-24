Музей истории ВОВ и НХМ запускают культурно-образовательный квест к 75-летию Победы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запускают 3 июля совместный культурно-образовательный проект - квест "О Великой Отечественной…", посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Музее истории ВОВ.

Это первый проект, реализованный двумя ведущими музеями страны. Уникальность квеста в том, что его сценарий построен на взаимосвязи идентичных и похожих музейных предметов, которые представлены в экспозициях обоих музеев.

Продолжительность квеста около 3 часов. К участию приглашаются команды до 10 человек. Им предстоит отправиться в путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны и послевоенного времени. "Задания игры размещены на специальной интернет-платформе. В качестве путеводителя по экспозициям участникам будет предложен "Фронтовой дневник" - история человека, который прошел нелегкий путь от первых дней войны и до Победы. Это издание ручной работы - совместная творческая разработка научных сотрудников и художников музея", - рассказали организаторы.

В музее добавили, что участники квеста смогут взглянуть на войну глазами очевидца, познакомиться с легендарными личностями, стать свидетелями знаковых событий, пройти "Дорогой войны", которая ведет к Великой Победе. Победителей ждут подарки и памятные призы от музеев и партнера проекта.-0-