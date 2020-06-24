ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:57 Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина В мире
20:46 Музей истории ВОВ и НХМ запускают культурно-образовательный квест к 75-летию Победы Общество
20:19 Белорусский защитник Николай Золотов помог "Уралу" выйти в полуфинал Кубка России по футболу Спорт
20:12 На следующей неделе число случаев заражения коронавирусом в мире превысит 10 млн - ВОЗ В мире
19:58 Беларуси не нужны чужие технологии управления государством - Харитончик Общество
19:49 Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска Регионы
19:16 Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города Регионы
18:56 Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач Общество
18:51 Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить 18-22 августа на ралли-рейде "Золото Кагана" Спорт
18:44 Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них Регионы
18:23 Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре Общество
18:18 Берлинский и Нью-Йоркский марафоны отменили из-за пандемии коронавируса Спорт
18:18 Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы Регионы
18:03 В Европу пришла жара В мире
18:00 В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение Общество
17:59 Могилевчанин перечислил лжеброкерам более Br157 тыс. Происшествия
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
17:11 МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси Политика
17:03 К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс Регионы
16:59 По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных Общество
Все новости
Все новости
Общество
24 июня 2020, 20:46

Музей истории ВОВ и НХМ запускают культурно-образовательный квест к 75-летию Победы

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны запускают 3 июля совместный культурно-образовательный проект - квест "О Великой Отечественной…", посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Музее истории ВОВ.

Это первый проект, реализованный двумя ведущими музеями страны. Уникальность квеста в том, что его сценарий построен на взаимосвязи идентичных и похожих музейных предметов, которые представлены в экспозициях обоих музеев.

Продолжительность квеста около 3 часов. К участию приглашаются команды до 10 человек. Им предстоит отправиться в путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны и послевоенного времени. "Задания игры размещены на специальной интернет-платформе. В качестве путеводителя по экспозициям участникам будет предложен "Фронтовой дневник" - история человека, который прошел нелегкий путь от первых дней войны и до Победы. Это издание ручной работы - совместная творческая разработка научных сотрудников и художников музея", - рассказали организаторы.

В музее добавили, что участники квеста смогут взглянуть на войну глазами очевидца, познакомиться с легендарными личностями, стать свидетелями знаковых событий, пройти "Дорогой войны", которая ведет к Великой Победе. Победителей ждут подарки и памятные призы от музеев и партнера проекта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ музей
Новости рубрики Общество
Сергей Харитончик. Фото из архива Беларуси не нужны чужие технологии управления государством - Харитончик
Дмитрий Воронюк Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач
Фото searchengines.ru Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре
Дмитрий Туронок В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации
Фото из архива Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 25 июня
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.