Музей истории ВОВ подготовил тематическую программу ко Дню Независимости

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны подготовил тематическую программу ко Дню Независимости, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Владимир Воропаев.

"Наш музей по традиции с радостью присоединяется к празднованию Дня Независимости. Для нас это особая дата, ведь 3 июля 1944 года город-герой Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этом году коллектив музея подготовил насыщенную праздничную программу как в самом музее, так и на открытых площадках", - рассказал Владимир Воропаев.

Так, на площадке самолета Ли-2 около музея будет организована интерактивная программа "Знамя Победы". "Здесь посетители узнают, что связывает легендарный Ли-2 и Знамя Победы, познакомятся с харизматичным комендантом аэродрома и попробуют выполнить особую "боевую миссию". Ну и, конечно, посетят фюзеляж и кабину пилотов самолета и сделают фото у Знамени Победы, - отметил директор музея. - 3 и 4 июля мобильный музей "Победа 75: дорогами мужества и славы" развернет свою работу в Центральном детском парке имени Максима Горького, чтобы отдых юных минчан и их родителей в эти праздничные дни был не только приятным, но и познавательным. Чтобы молодое поколение белорусов знало о героическом прошлом своей страны, помнило и чтило его".

Владимир Воропаев напомнил, что 3 июля стартует совместный культурно-образовательный проект с Национальным художественный музеем - квест "О Великой Отечественной…". Это первый проект-коллаборация, который не имеет аналогов и объединяет два ведущих музея страны. Участники квеста отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны и послевоенного времени, во время которого последовательно побывают в двух музеях. Они смогут взглянуть на войну глазами очевидца, познакомиться с легендарными личностями, стать свидетелями знаковых событий, пройти "Дорогой войны", которая ведет к Великой Победе. Запись на квест уже открыта, подробная информация размещена на сайте и в социальных сетях музея.

Посетители музея смогут также увидеть выставку одного экспоната "С третьим июля" - специальный оригинальный выпуск газеты "Звязда" от 3 июля 1945 года, посвященный первой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"С Днем Независимости совпало еще одно радостное для нас событие - открытие детского зала "Музей для детей". Это специально оборудованное помещение, где сотрудники музея будут налаживать коммуникацию с нашими юными посетителями. Здесь будут проходить первое знакомство малышей с музеем, музейно-педагогические занятия и различные активности для детей, будет организована зона отдыха для малышей и их родителей. 3 июля здесь будет работать интерактивная зона "Лесная школа", организованы мастер-классы и игры-беседы на тему "Национальные символы Республики Беларусь", - добавил Владимир Воропаев. - Кроме того, 3 июля в 12.00 и 14.00 мы приглашаем ребят на экскурсию в музей, которую проведут наши друзья, воспитанники киностудии "Юморинка". Это первые результаты работы кружка "Юный экскурсовод".

Посетители музея истории ВОВ также смогут бесплатно отправить яркую красочную открытку - поздравление с Днем Независимости ветерану (выбрав из предложенного списка) или свои родным и близким в любую точку Беларуси. К слову, режим работы музея 3 июля будет продлен до 19.00.-0-