МВД: ходатайство Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца принято к рассмотрению, заявил в видеокомментарии в Telegram-канале МВД начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В органы внутренних дел из пограничной службы Республики Беларусь в соответствии с законом "О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь" поступило ходатайство гражданина Польши Эмиля Чечко о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. Ходатайство принято к рассмотрению и по нему будет принято законное решение", - рассказал Алексей Бегун.

По его словам, срок рассмотрения таких ходатайств составляет до 6 месяцев. "При необходимости срок рассмотрения может быть продлен до 3 месяцев", - добавил начальник департамента.

Алексей Бегун подчеркнул: нынешняя ситуация в области рассмотрения ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о предоставлении статуса беженца сопоставима с аналогичными цифрами прошлого года. "Мы уже зарегистрировали около 500 ходатайств иностранцев о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. При этом, конечно, необходимо отметить, что доля граждан Украины, ходатайствующих о статусе беженца или дополнительной защите, уменьшается с учетом принятого решения Президента о натурализации этой категории лиц. С другой стороны - увеличивается количество граждан третьих государств, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси", - добавил он.-0-

Эмиль Чечко во время интервью. Скриншот из видео "Беларусь 1"

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