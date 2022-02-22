МВД: попытки протестов против референдума малочисленны

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД фиксирует малочисленные попытки протестов против референдума. Такая информация размещена на сайте министерства со ссылкой на начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД Владимира Станилевича, сообщает БЕЛТА.

"Мы фиксируем малочисленные попытки проведения протестных акций, демонстрирования незарегистрированной символики, нанесения различных надписей на здания, расклеивания листовок, направленных против референдума. Еще раз напоминаю, противоправные действия, посягающие на права и свободы граждан, влекут ответственность, установленную законодательными актами", - подчеркнул Владимир Станилевич.

Он отметил, что с 21 февраля сотрудники милиции осуществляют круглосуточную охрану всех помещений для голосования, организовано содействие участковым комиссиям. На каждом участке задействовано достаточное количество сотрудников милиции. Привлекаются представители ветеранских организаций, члены БРСМ и добровольных дружин.

Для реагирования на возможные осложнения оперативной обстановки в готовности к действиям находятся группы быстрого реагирования. Используются технические средства - системы видеонаблюдения объектов. В каждом органе внутренних дел предусмотрен резерв личного состава. "Сил и средств достаточно. Правонарушения и провокации, которые могут возникать в местах голосования и на прилегающей территории, будут быстро и оперативно пресекаться", - отметил начальник отдела.

Представитель МВД также напомнил, что в ходе электоральной кампании не предусмотрены сбор подписей и проведение агитационных мероприятий в уведомительном порядке. Все мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Беларуси о массовых мероприятиях. Для проведения митинга или пикета необходимо разрешение местного исполнительного и распорядительного органа. Нарушение порядка их организации или проведения является нарушением статьи 24.23 Кодекса об административных правонарушениях. При этом санкция по этой статье предусматривает штраф до 200 БВ или административный арест до 15 суток, за повторное нарушение - до 30 суток.

"В целом органами внутренних дел принимаются необходимые меры по охране общественного порядка в достаточном объеме, позволяющем обеспечить безопасные условия для проведения республиканского референдума", - резюмировал Владимир Станилевич.-0-