МВД увеличит число участковых в сельской местности за счет сокращения сотрудников уголовного розыска

13 марта, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министерство внутренних дел планирует увеличить число участковых инспекторов милиции в сельской местности за счет сокращения численности сотрудников уголовного розыска. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Юрий Караев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"МВД проводит работу по изменению соотношения "участковый - оперативник уголовного розыска" в сельской местности", - сказал министр.

По его словам, в сельской местности, как правило, преступления, даже тяжкие и особо тяжкие, "случаются в условиях очевидности". "То есть всегда понятно, кто это сделал - рецидивист, ранее судимый или кто-то ведущий асоциальный образ жизни. Не составляет большого труда раскрыть это преступление, вычислить преступника. Для этого не надо быть сильным детективом, - отметил он. - Поэтому важно сделать так, чтобы предотвратить преступление. Нагрузка на участковых (а зачастую не все участки укомплектованы) повышенная". По мнению министра, оперативники уголовного розыска легко вычисляют преступников в сельской местности и раскрывают преступления. Поэтому цель изменений в структуре сотрудников МВД на селе - чтобы участковые могли работать с меньшим количеством населения.

МВД уже приняло меры, чтобы служба участковых инспекторов милиции стала престижнее. В частности, для этой категории сотрудников увеличена надбавка (за счет вакантного фонда всех служб). "Мы создали условия, чтобы люди хотели идти работать участковыми и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу, - подчеркнул Юрий Караев. - Основное - профилактика преступлений".

Министр отметил, что МВД постепенно уходит от "палочно-галочной" системы оценки работы сотрудников. Для этого подготовлен приказ министра. "В нем мы постарались отойти от сравнения между собой цифр для оценки результатов работы, - сказал он. - Мы претворяем в жизнь лозунг "Статистика нужна для работы, а не работа для статистики". Прежде всего смотрим за тем, чтобы начальники всех уровней не оценивали своих подчиненных по цифровым статистическим показателям, а эти показатели служили для анализа, почему преступлений стало больше или меньше, какие причины этому способствовали".

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли планы упростить доступ на работу в милицию и снять ограничение по возрасту поступления на работу в систему МВД (сейчас - 25 лет), министр пообещал подумать на этот счет. "Каждый начальник хочет, чтобы в его подразделении служили лучшие, достойные, самые здоровые, без плохого прошлого и так далее, - отметил он. - Но приходится идти на уступки старым правилам, критериям, быть более гибкими, чтобы не остаться совсем без сотрудников". Министр добавил, что, возможно, ограничение по возрасту для некоторых должностей неактуально.-0-