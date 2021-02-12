На молодежь возлагается большая ответственность, но и отдача должна быть - делегат ВНС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежь возлагается большая ответственность, но и отдача должна быть. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам VI Всебелорусского народного собрания высказала председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ, делегат ВНС Екатерина Петрашкевич.

"Для меня очень почетно быть делегатом Всебелорусского народного собрания. Делегация союза молодежи была достаточно представительной. Наши ребята выступали с высокой трибуны. Причем очень достойно. На ВНС большое внимание было уделено развитию молодежной политики в государстве. Сегодня на молодых людей возлагается большая ответственность, но и отдача должна быть", - сказала Екатерина Петрашкевич.

По ее словам, во время форума подняты важные для страны вопросы. Задача делегатов - рассказать об этом в каждом коллективе. "Все делегаты от БРСМ продолжат посещать трудовые коллективы. Мы из первых уст передадим эмоции и посылы этого масштабного в жизни страны форума и постановочные вопросы повестки социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет", - добавила делегат.

VI Всебелорусское народное собрание проходило 11-12 февраля во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек. Форум собрал представителей всех слоев общества: рабочих, тружеников села, работников социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащих, предпринимателей, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений, пенсионеров. Среди делегатов собрания также были руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных Советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-