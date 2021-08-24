На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты - директор колледжа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета директор филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования" Артем Рыбак, передает корреспондент БЕЛТА.





"Изменения, происходящие в различных областях жизни белорусского общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. В профессиональном образовании на первый план выходит практическая подготовка будущих специалистов, готовность их к продуктивной трудовой деятельности, включающей в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности", - сказал Артем Рыбак.





По его словам, колледж на протяжении 38 лет готовит кадры для предприятий Министерства промышленности, Государственного военно-промышленного комитета и других организаций страны. "Ежегодно на рынок труда из колледжа выходит более 230 рабочих и специалистов по 8 специальностям. Однако для колледжа всегда в приоритете стояла задача подготовки кадров в области металлообработки. К сожалению, большинство из этих профессий в какой-то период времени начали терять привлекательность среди молодежи. Это потребовало пересмотра подхода, как к разработке содержания программ, так и к организации образовательного процесса, популяризации рабочих профессий среди молодежи", - отметил директор колледжа.





По его словам, повышению престижа профессионального образования помогает участие Беларуси в международном движении WorldSkills. "За 6 лет участия нашей страны в международных чемпионатах профессионального мастерства, проведения национальных и региональных конкурсов существенно повысился уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, обновилось содержание специальностей, оснащение мастерских и лабораторий колледжа, в учебный процесс внедрены новейшие технологии, применяемые в промышленном секторе, - добавил Артем Рыбак. - При этом мы понимаем, что новые технологии внедряются достаточно быстро. И содержание образовательных программ должно опережать уровень развития производства. То есть изучать современные технологии необходимо даже при их отсутствии сегодня на предприятиях. В этом и есть принцип опережающей подготовки".-0-