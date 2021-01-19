На ВНС будут приняты важные для страны решения - делегат

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании будут приняты важные для страны решения. Уверенность в этом высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по кадрам, социальным вопросам и идеологической работе ОАО "МАЗ" Алексей Ламекин.

"Всебелорусское народное собрание - это действительно значимое событие. Соберется большое количество разноплановых людей с разными взглядами. У каждого свои вопросы, мнения, свои интересы. Уверен, что в итоге обсуждений будут приняты важные для страны решения, обозначены задачи на ближайшую перспективу", - сказал Алексей Ламекин.

По его словам, на МАЗе трудятся около 3 тыс. молодых работников, которые также принимают участие в работе дискуссионных площадок. "Молодежь у нас хорошая, разносторонняя, с ней можно работать. И она правильно поднимает вопрос о том, что каждый взрослый человек в нашей стране должен быть обеспечен своим жильем. Безусловно, мы стараемся обеспечить наших работников общежитием, но очередь на жилье практически не двигается. На ВНС я буду продвигать вопросы строительства жилья", - отметил замдиректора.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-

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