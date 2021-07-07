Начал работу республиканский полевой лагерь "Спасатель-2021"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось торжественное открытие ХVI сезона в Республиканском детском полевом лагере "Спасатель-2021", посвященного Году народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Лагерь будет работать на базе Специализированного лицея МЧС. В нем участвуют 8 команд - победители региональных этапов соревнований юных спасателей, а также команда лицея. В каждой команде 10 человек - мальчишки и девчонки в возрасте от 14 до 16 лет.

На протяжении 4 дней ребятам необходимо будет преодолеть интересные и полезные испытания, которые подготовили для них организаторы. "Бивуак" - надо как можно быстрее поставить палатку и разжечь костер с помощью нескольких спичек и подручных средств. "Оказание первой помощи" - помочь пострадавшему в чрезвычайной ситуации. "Меткий стрелок" - выяснить, кто самый меткий в стрельбе из пневматической винтовки. "Прохождение туристической полосы" - преодолеть 4 этапа и показать свои навыки по владению альпинистским снаряжением. "Боевое развертывание" - проложить рукавную линию для тушения загорания и наполнить водой мишени. "БМООСП - организация моя" - подготовить и представить со сцены творческий мюзикл или спектакль на тему "Единство МЧС и детей - залог безопасного будущего".

"И, конечно, самое главное - оборудовать палаточный городок, превратив его в настоящую палаточную белорусскую ярмарку с пожарно-спасательным колоритом. Важно за яркими атрибутами (шары, ленты, транспаранты, флажки, плакаты, баннеры, инсталляции, которыми оформляют участники свой городок) не забыть о содержании - ведь жюри в конкурсе "Палаточный городок" будет оценивать не только обустройство, оформление лагеря и презентацию, но и то, насколько соблюдены правила безопасности при его оборудовании", - отметили в МЧС.

Программа лагеря очень насыщена, но в свободное от конкурсов время у ребят будет прекрасная возможность посидеть вечером у костра, пообщаться и познакомиться с единомышленниками из разных уголков Беларуси, зарядиться положительными эмоциями.-0-

Фото МЧС