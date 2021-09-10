Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась активная фаза совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", в соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Такая информация опубликована на сайте учения, сообщает БЕЛТА.

Учение носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году. Прежде всего оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе. Тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

"Запад-2021" - это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией, - отметили в Минобороны. - Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При его определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению".

Для отработки задач учения на территории Беларуси будут задействованы: 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. Военнослужащие будут также задействованы на девяти российских полигонах: Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский.

На территории России от Вооруженных Сил Беларуси в учении примет участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники.

Проведение учения спланировано в два этапа. На территории Беларуси будет практически отработан ряд учебных задач. Основные - создание группировки войск (сил) в короткие сроки на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, обладающих высоким уровнем мобильности и способности к ведению автономных действий; управление действиями авиации и войск ПВО в ходе отражения ударов средств воздушного нападения условного противника; апробация новых способов ведения оборонительных действий и высадка тактических воздушных десантов.

В соответствии с замыслом численность участвующих в учении войск, привлекаемых танков, боевых бронированных машин, РСЗО и артиллерийских систем, количество планируемых самолетовылетов не превышает уровня, подлежащего обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемому различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями. Так, количество военнослужащих, принимающих участие в учении на территории Беларуси, составит около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ.

Из них под действие Венского документа 2011 года подпадают порядка 6,3 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 3,7 тыс., от России - около 2,5 тыс.). Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и РСЗО, более 30 самолетов и вертолетов.

По окончании учения в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил России покинут территорию нашей республики.-0-

На Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене представлена информация про учение "Запад-2021"