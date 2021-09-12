Начальник УСК по Минску: контроль за общекриминальной преступностью во время протестов был сохранен

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за общекриминальной преступностью во время сложного периода протестных движений был сохранен. Об этом сегодня рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско во время программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Во время протестных движений правоохранители сплотились. Я не помню, чтобы так скоординированно работали все силовые блоки. Вместе с этим, за протестными движениями и реагированиями на них мы могли потерять контроль над ситуацией по общекриминальной преступности. Могу сказать, что этого не произошло. Как пример: в первые дни августа, когда начались активные движения, одно за другим произошло два разбойных нападения. Мы за короткое время раскрыли преступления. Оказалось, один из правонарушителей рассчитывал на то, что у нас просто не будет времени на расследование преступлений", - сказал Сергей Паско.

Он также отметил, что в этом году отмечается 10% рост преступности. Из них 6% связаны с протестной деятельностью.-0-