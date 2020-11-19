Начштаба ОДКБ отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси учения "Нерушимое братство"

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров отметил качественную подготовку прошедшего в Беларуси миротворческого учения "Нерушимое братство". Об этом он сказал сегодня на заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

В частности, говоря о совместной подготовке в 2020 году, Анатолий Сидоров отметил: "Качественно были подготовлены и проведены стратегическая командно-штабная тренировка на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020" и командно-штабная тренировка с Командованием КСОР ОДКБ на территории России, а также командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" на территории Беларуси".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ констатировал: ни в подготовке совместных мероприятий с точки зрения методики, ни в действиях обучаемых органов управления и войск при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проблемных вопросов выявлено не было. Основная проблема в текущем году заключалась в возможности прибытия участников учений на территории государств в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции и необходимостью проведения профилактических мероприятий по недопущению ее распространения в районах учений.

На заседании, прошедшем под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России - первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова были обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Кавказском, Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности ОДКБ. С докладами выступили представители генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Кыргызстана. Начальник Объединенного штаба ОДКБ проинформировал членов Военного комитета об основных итогах военного сотрудничества государств - членов ОДКБ и направлениях его развития на среднесрочную перспективу.-0-