Нацплан по реализации Конвенции о правах инвалидов до 2025 года выполнен на 37,5%

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже выполнено 37,5% мероприятий Национального плана действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на пресс-конференции "Интеграция людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня примерно 6% населения Беларуси - люди с инвалидностью. Как и все члены общества, они должны иметь возможность участвовать в его жизни, быть максимально независимыми. Для этого необходимо создавать условия.

"Главным инструментом, обеспечивающим выработку скоординированных действий по социальной интеграции инвалидов, является Национальный план действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов, рассчитанный на период с 2017 года по 2025-й. Он включает 96 мероприятий нормативного и организационного характера. Сегодня уже выполнено 36 мероприятий (37,5%)", - рассказала Виктория Гречиха.

Приоритеты Национального плана - развитие инклюзивного образования, решение вопроса о трудоустройстве и занятости людей с инвалидностью, создание таких условий, которые позволят им интегрироваться в общество.

Для совершенствования законодательства подготовлен проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Учтены обозначенные приоритеты в других нормативных правовых актах, таких как проект Кодекса об образовании, законодательстве о социальном обслуживании и иных.

"Сейчас вектор государственных решений в социальной сфере, которые касаются людей с инвалидностью, направлен на социальную интеграцию этих людей", - добавила Виктория Гречиха.

Инвалидам гарантирована социальная поддержка государства в виде денежных выплат (пенсии, пособия, государственная адресная социальная помощь), социальных услуг, обеспечения техническими средствами социальной реабилитации.

Расходы на финансирование пенсий инвалидам в 2020 году превысили Br3 млрд, в том числе детям-инвалидам - более Br100 млн. За январь - сентябрь текущего года они составили Br2,3 млрд, в том числе детям-инвалидам - Br85 млн.

Инвалиды I и II групп имеют право на скидку в 90%, а инвалиды III группы - 50% от стоимости лекарственных средств, выдаваемых по рецептам врачей для лечения заболевания, приведшего к инвалидности, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации.

Есть и много других гарантий. Например, инвалиды I и II группы бесплатно пользуются общественным пассажирским транспортом, а если они одиноки или живут одни, то им еще предоставляется скидка 50% с платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги. Один раз в два года неработающие инвалиды могут воспользоваться первоочередным правом на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление.

Система госпособий, социальных услуг, адресной социальной помощи способствуют созданию условий для воспитания детей с инвалидностью в семьях. Суммарно семья, в которой, к примеру, воспитывается ребенок-инвалид до 3 лет, ежемесячно получает от Br1155,8 до Br1242,2.

В 2020 году на выплату пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (выплачивается на почти 26 тыс. детей) израсходовано почти Br79 млн, за 9 месяцев 2021 года - Br67 млн.-0-