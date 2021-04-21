Научные исследования позволили снизить последствия воздействия радиации после аварии на ЧАЭС - ученый

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные исследования позволили снизить последствия воздействия радиации на человека после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий".

"Для оценки радиобиологических последствий катастрофы на ЧАЭС за прошедшие годы были проведены фундаментальные научные исследования, позволившие установить влияние ионизирующих излучений в разных дозах в ближайшие и отдаленные сроки. Проведена оценка непосредственного воздействия сложившейся радиоэкологической обстановки на важнейшие системы организма: сердечно-сосудистую, эндокринную, обменные процессы. Кроме того, предложен ряд средств, снижающих изменения в организме и накопление в нем радионуклидов. Разработаны рецептуры обогащения этими средствами хлебобулочных, молочных продуктов", - сказал Игорь Чешик.

Решение проблемы дозовых нагрузок на население прежде всего связано с комплексом сельскохозяйственной защиты.

"За поставарийный период разработанные белорусскими учеными защитные меры позволили снизить поступление радиоцезия в сельскохозяйственную продукцию более чем в 20 раз, - заявил директор института. - Проблема снижения дозовых нагрузок на население была наиболее острой в течение первых 10 лет после аварии. Сегодня ее можно назвать актуальной только в небольшом числе населенных пунктов с повышенной плотностью загрязнения и преобладанием торфяных, пойменных и заболоченных песчаных почв".

"Научные исследования по проблемам чернобыльской катастрофы сегодня являются достаточно востребованными, и во многом благодаря им снижены отрицательные последствия воздействия радиации на человека. Более того, эти данные уникальны и могут быть использованы в международном масштабе для ликвидации ядерных аварий", - подчеркнул ученый.

По мнению Игоря Чешика, многие задачи первоочередного порядка в основном решены. Дальнейший прогресс возможен за счет более глубоких научных разработок, отметил он.-0-

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