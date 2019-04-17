Научный журнал "Белорусский исторический обзор" презентовали в Минске

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый научный журнал "Белорусский исторический обзор" презентовали сегодня во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое проходит на базе Института истории НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Журнал ориентирован в первую очередь на публикацию рецензий на труды по истории Беларуси.
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