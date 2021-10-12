"Нюансы отработаем". Карпенко о возможности зачисления в школу в неполные 6 лет

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой редакции Кодекса об образовании еще дополнительно будет проанализировано, как отразить нюансы насчет возможности зачисления в школу детей, которым еще не исполнилось полных шесть лет. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас возник спор по шестилеткам, которые идут в школы и которым на начало учебного года не хватает месяца или полтора для зачисления. Такие вопросы возникают. Мы еще эти нюансы отработаем, посмотрим, как лучше записать. В принципе, возражений таких не было. Если ребенок готов к школе - это определяется, как правило, педколлективом на местах, - мы посмотрим, как грамотно отрегулировать эти вопросы", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, соответствующий вопрос уже обсуждался при рассмотрении в парламенте новой редакции Кодекса об образовании в первом чтении весной текущего года. "Всегда перед 1 сентября возникала проблема, во сколько лет идти в школу. Раньше была жестко прописана норма - 6 лет, и только с разрешения Министерства образования иное. Теперь оговорено, что, как правило, с 6 лет. Но вместе с тем один из законных представителей может с учетом ряда обстоятельств, в том числе и медицинских, отправить своего ребенка позже. С другой стороны, если ребенок готов, это подтверждают медицинские данные и родители хотят его отправить в неполные 6 лет, то тоже имеют на это право", - отмечал тогда председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.-0-