Ночь в ТЛЦ на границе прошла спокойно, начался завтрак

(Обновлено 10:18)

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ночь в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси около белорусско-польской границы, где временно размещены беженцы, прошла спокойно, сейчас начинается завтрак, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр понемногу приходит в движение, люди выходят на улицу, умываются. В ТЛЦ началась раздача кипятка беженцам, подвезли еще продукты для завтрака. Волонтеры доставили беженцам очередной гуманитарный груз: печенье, яблоки, соки, молоко и другие продукты.

Как ранее рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, белорусская сторона старается организовать всяческую помощь беженцам в ТЛЦ. "Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня все, что необходимо беженцам (питание, проживание, ночлег под крышей, туалет, обменный пункт, автолавка, вывоз мусора), четко работает. Все службы хорошо справляются. Президент держит ситуацию на контроле. Вникает в каждый эпизод. Мы делаем все необходимое", - отметил он.

Вчера Президент Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в транспортно-логистическом центре. Первое поручение в этом направлении - главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику. Им необходимо первостепенно обратить внимание на противопожарную безопасность. Пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом.-0-