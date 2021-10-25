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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки и без осадков прогнозируют в Беларуси 26 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет 7-13 градусов тепла.-0-
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