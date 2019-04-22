Новая электронная ярмарка вакансий пройдет в мае в Минске, Витебске и Гродно

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередную электронную ярмарку вакансий органы службы занятости проведут в мае этого года на базе трех городов: Минска, Витебска и Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства заявил о недопустимости снижения уровня занятости, а также придании мобильности рабочей силе в пределах страны. Для этого в Беларуси совершенствуются существующие формы содействия занятости и внедряются новые.

"Время не стоит на месте, и мы внедряем новые формы работы по содействию занятости, - сказал Олег Токун. - Одной из них стала электронная ярмарка вакансий, когда в режиме реального времени посредством интернета на специальном портале e-vacancy.by можно напрямую пообщаться с нанимателем, задать интересующие вопросы, направить резюме, договориться о личной встрече для принятия окончательного решения. Первая пробная ярмарка прошла в декабре в Минске. Следующую ярмарку планируем провести в середине мая на базе трех городов. Это Минск, Витебск и Гродно. И постепенно будем внедрять эту форму в практику работы всех органов по труду, занятости и социальной защите".

Между тем, уже в офлайн-режиме 25 апреля в городах и райцентрах Беларуси одновременно пройдет первая общереспубликанская ярмарка вакансий. Предварительно, ожидается участие более 2 тыс. нанимателей, которые представят более 20 тыс. вакансий.

Сегодня любой гражданин имеет возможность, даже не выходя из дома, получить информацию о вакансиях, которые есть на рынке труда. Достаточно зайти на портал государственной службы занятости gsz.gov.by и получить актуальную информацию о том, кто нужен нанимателю. В республике существует высокий спрос на рабочий персонал, нанимателями заявлено более 77 тыс. вакансий, из которых 63% приходится на рабочие специальности. "В среднем на одного безработного сейчас имеется 5 вакансий. Больше всего наниматели ищут водителей, поваров, каменщиков, швей, средний медицинский персонал, трактористов. Ряд специалистов в области сельского хозяйства особенно востребован, т.к. начинается сезон активных работ", - отметил представитель Минтруда.

"Каждый, кто желает найти работу, вправе обратиться в государственную службу занятости и получить содействие в трудоустройстве, профессиональную консультацию, в том числе по иным вопросам сферы труда. За три месяца, по оперативным данным, в органы службы занятости обратились 41,5 тыс. граждан, из них 27 тыс. уже получили содействие в трудоустройстве на постоянную работу, 1,3 тыс. человек направлено на обучение по востребованным профессиям, более 8 тыс. участвовали в оплачиваемых общественных работах", - добавил Олег Токун. Соискатели могут рассмотреть и вакансии с переездом на новое место жительства - в отдельных случаях нанимателем предоставляется жилье. За три месяца уже 44 семьи безработных приняли такое решение - нашли новую работу и сменили место жительства.

Кроме службы занятости помощь тем, кто не в состоянии самостоятельно найти работу, содействие оказывают частные агентства по трудоустройству. Сегодня 141 такое агентство зарегистрировано в реестре агентств по трудоустройству и имеет право оказывать на платной основе услуги гражданам. Особенность в том, что соискатель платит по факту: после трудоустройства, составления резюме и т.д. (в зависимости от самой услуги). "По предварительным данным, примерно 5,5 тыс. человек в прошлом году обратились в агентства по трудоустройству. И почти 3,8 тыс. нашли работу", - привел данные собеседник.-0-