3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Кодекс об образовании внесен на рассмотрение в Палату представителей. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы завершили достаточно длительный марафон по обновлению Кодекса об образовании. Он внесен в Палату представителей Национального собрания Беларуси, и с января начнется кропотливая работа по подготовке его рассмотрения в первом чтении", - сообщил министр.

Игорь Карпенко рассказал, что в последнее время некоторые статьи действующего Кодекса вступали в противоречия с реалиями системы образования. "Например, в старой редакции Кодекса не записана норма о возможности дистанционного обучения в общем и среднем образовании, но это же не значит, что мы должны были сидеть и ждать, пока будут внесены изменения в законодательный акт, и никак не организовывать эту работу. Мы убрали также некоторые положения, которые, на наш взгляд, тормозили дальнейшее развитие системы образования. Это позволит гораздо быстрее внедрять новации в образовательный процесс и инновационные методики", - пояснил глава ведомства.

В частности, в новую редакцию Кодекса заложили такое понятие, как примерный учебный план. "Примерный учебный план позволит вузу более гибко реагировать на потребности рынка труда, работодателей и учитывать современные технологии, которые активно развиваются", - добавил Игорь Карпенко.-0-

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