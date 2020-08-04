Нужно объективно оценивать информацию и не поддаваться на провокации - мнение

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всегда нужно объективно оценивать информацию и не поддаваться на провокации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал студент 3 курса Академии управления при Президенте Артем Голохов, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Послание Президента смотрел с большим вниманием. Абсолютно согласен, что прежде всего нужно думать своей головой, объективно оценивать информацию, самому все анализировать и принимать правильное решение. А самое главное - не поддаваться на провокации, потому что в век технологий очень легко манипулировать умами людей, что, собственно, сейчас и происходит. Поэтому нужно надеяться на себя и делать правильные выводы, - сказал Артем Голохов.

Молодой человек отметил, что ему было приятно услышать из уст Президента оценку деятельности волонтеров. "Я сам участвую в волонтерской деятельности в Академии управления в составе волонтерского отряда БРСМ и готов оказывать помощь тем, кому она необходима, - добавил он. - Отрадно было услышать, какая надежда возлагается на нас, молодых - будущее страны. И мы постараемся не подвести. Сегодня я получаю высшее образование, пользуюсь бесплатной медициной. Я хочу жить в своей стране и сохранить то, что есть сегодня, и вместе с ребятами все это приумножить".-0-