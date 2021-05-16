Очереди на границе с утра продолжают расти: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 1 тыс. фур

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 12.00 выезда из Беларуси в страны Европейского союза на границе ждут более 1,1 тыс. грузовиков, двумя часами ранее их количество было менее 1 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета. Самая напряженная обстановка на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Каменный Лог" скопились уже более 260 фур, 150 - в "Привалке", еще свыше 130 машин ожидают в "Котловке", 120 - "Беняконях" и 40 - в "Видзах". Выезда в Польшу в пункте пропуска "Брузги" ждут более 120 грузовиков, еще более 50 стоят в "Берестовице", более 80 - в "Козловичах". Скопление фур есть и на границе с Латвией: в "Григоровщине" пропуска ожидают более 120 большегрузов, в "Урбанах" - более 60.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!