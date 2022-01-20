Очередной белорусский самолет с вакциной против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

20 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В день 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем 20 января из Пекина в Минск направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском посольстве в КНР.
"В состав груза вошли 1,5 млн доз вакцины Vero Cell и более 1,5 млн шприцев, которые правительство КНР представило Беларуси в рамках гуманитарной помощи, а также 1,5 млн доз аналогичной вакцины, приобретенной белорусской стороной в рамках коммерческой закупки", - рассказали в дипломатической миссии.
Доставка груза осуществляется белорусским авиаперевозчиком.
Договоренность о передаче Беларуси 1,5 млн доз вакцины была достигнута в ходе телефонного разговора Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина 10 января 2022 года.-0-