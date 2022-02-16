ОДКБ нацелена на сотрудничество с ООН в поддержании международной безопасности

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. ОДКБ нацелена на сотрудничество с ООН в поддержании международного мира и безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который сегодня принял участие в заседании Совета Безопасности ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Заседание, прошедшее в формате видеоконференции, было посвящено теме: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности".

"Мы целиком поддерживаем изложенные генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в "Новой повестке дня для мира" тезисы о важности снижения стратегических рисков безопасности за счет превентивной региональной деятельности и согласны с его оценкой, что региональные организации в сфере безопасности играют центральную роль в поддержании мира, предотвращении и преодолении нестабильности, - заявил Станислав Зась. - Со своей стороны, ОДКБ нацелена на эффективное выполнение этих задач в зоне своей ответственности и имеет необходимый потенциал".

Он отметил: ОДКБ расценивает ООН в качестве главного международного партнера и заинтересована в усилении роли Всемирной организации. "Такой подход закреплен в заявлении министров иностранных дел государств–членов ОДКБ о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения от 15 сентября 2021 года", - сказал генсек ОДКБ.

Он заметил, что высокая оценка ОДКБ как партнера дана в принятой на 75-й сессии Генассамблеи ООН резолюции "О сотрудничестве между ООН и ОДКБ". "В ней отмечено, что с момента подписания Договора о коллективной безопасности, ОДКБ трансформировалась в многопрофильную структуру, располагающую потенциалом, позволяющим адекватно реагировать на широкий спектр вызовов и угроз в ее зоне ответственности", - напомнил Станислав Зась.

"Намерены и далее развивать все направления взаимодействия с ООН, в том числе с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА), на базе совместной Декларации о сотрудничестве между Секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года, имеющихся меморандумах и протоколах о взаимодействии между ОДКБ и ООН в различных областях", - заверил генсек ОДКБ.

Он выразил убеждение, что прошедшее заседание будет способствовать выработке дополнительных механизмов сотрудничества ООН и ОДКБ в интересах дела мира.

В мероприятии, прошедшем под председательством России, приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, постоянные представители стран-членов СБ ООН и постоянные представители государств-членов ОДКБ.

"Обстоятельное обсуждение результатов и перспектив сотрудничества между ООН и ОДКБ состоялось в конструктивном ключе", - прокомментировал его итоги пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.-0-