9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 тыс. человек поучаствуют сегодня в акции "Чистый лес". Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Наша акция направлена не только на привлечение людей к уборке леса, но и на то, чтобы напомнить общественности о необходимости не сорить в лесу, ведь кому-то придется убирать. Мы планируем, что в акции поучаствуют около 40 тыс. человек. Порядка 2-3 тыс. куб.м различного мусора мы должны будем вывезти из леса. Кто-то из участников принципиально хочет заниматься высаживанием леса, и мы предоставляем им такие участки. Как раз сейчас у нас идут осенние лесовосстановительные работы", - сказал Виталий Дрожжа. Центральный аппарат Министерства лесного хозяйства во главе с министром сегодня участвует в акции "Чистый лес" в Молодечненском лесхозе. В этот день к акции присоединились и другие органы государственного управления и неравнодушные граждане. На протяжении дня волонтеры помогут лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. Принять участие в акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем намерении. Как и в предыдущие годы, особый акцент планируется сделать на работе с детьми и пользователями социальных сетей. Каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021. В 2020 году в акции "Чистый лес" поучаствовали почти 39 тыс. человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тыс. куб.м мусора и хлама, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.-0- Фото Рамиля Насибулина Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!