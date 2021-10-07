Около Br39 тыс. помощи перечислит отраслевой профсоюз учреждениям здравоохранения Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения перечислит ряду учреждений здравоохранения страны около Br39 тыс. безвозмездной спонсорской помощи, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Средства будут направлены из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В профсоюзе подчеркнули, что безвозмездная спонсорская помощь имеет целевое назначение. Она будет направлена на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в условиях оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

В частности, Брестской центральной городской больнице выделят Br6,5 тыс. для приобретения медицинских концентраторов. Профсоюз поможет приобрести кислородные концентраторы также Могилевской больнице №1, Калинковичской, Вороновской и Крупской центральным районным больницам. Еще Br6,8 тыс. поступят от Белорусского профсоюза работников здравоохранения Витебской городской клинической больнице скорой медпомощи.

Республиканскому клиническому госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова для приобретения изделий медназначения по уходу за лежачими пациентами из средств фонда будет перечислено Br2 тыс. Кроме того, за счет спонсорской помощи планируется обновить экипировку для выездного персонала Городской станции скорой медпомощи Минска.

Безвозмездная (спонсорская) помощь из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, оказывается на основании поступивших в БПРЗ ходатайств медучреждений. В этом году аналогичную профсоюзную помощь общим размером более Br70,5 тыс. уже получили 12 организаций здравоохранения.-0-