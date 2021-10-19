19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр юстиции Олег Слижевский награжден почетной грамотой Совета Министров. Государственную награду сегодня ему вручил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Олега Леонидовича завершается сегодня работа в Министерстве юстиции. Указом Президента он освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Приоткрою немного секрет: он переходит на работу в структуру Министерства иностранных дел, где будет представлять интересы нашей страны. Вопрос согласован главой государства, - сказал глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. - В этот день хочу высказать ему слова благодарности и признательности за труд в системе Министерства юстиции. Начиная с рядовой должности в Гродно, затем перейдя на работу в Министерство юстиции и в такой быстрый период зарекомендовав себя в таком молодом возрасте, он был назначен министром юстиции. В течение 10 лет проработал в этой должности в самые разные и непростые времена. Его отличает порядочность, добросовестность, профессионализм, патриотизм, уважительное отношение к коллективу. Уверен, что его опыт, который он приобрел как высокопрофессиональный юрист, будет использован на любом участке дальнейшей его служебной деятельности на благо нашей страны".

Игорь Сергеенко и Олег Слижевский

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков также отметил высокий профессионализм Олега Слижевского, который 10 лет возглавлял команду, формирующую фактически общественное обустройство страны. "Мы все живем по законам. Белорусы законопослушные, и от того, как формулируются законы, как своевременно они выпускаются, насколько глубоко они отработаны, зависит развитие общества. За это большое спасибо коллективу", - подчеркнул он.

"Спасибо за те теплые слова, которые прозвучали в мой адрес, за высокую оценку нашей работы, - добавил Олег Слижевский. - Я действительно начинал работу с самых низов. В 1996 году пришел в систему Министерства юстиции еще будучи студентом. Работал судебным исполнителем суда Октябрьского района города Гродно. И все эти годы я нигде кроме системы Министерства юстиции не работал. Мне выпала огромная честь возглавлять эту систему. Можно много говорить о том, что мы сделали за последние годы. Все это результат работы сплоченного высокопрофессионального коллектива. Я не побоюсь этого слова, в Министерстве юстиции работает юридическая элита Беларуси. И столь крепкого и всесторонне боеспособного юридического коллектива, уверен, ни в одном другом государственном органе нет. Хочу пожелать вам оставаться такими же патриотами, верными себе, юридической профессии. И пожелать новому министру юстиции успехов в этой работе. Уверен, что с таким коллективом у него все получится. Иного просто быть не может".

Как сообщалось, 18 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и принял решение о назначении министром юстиции Сергея Хоменко. Сегодня нового министра коллективу представил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.-0-