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08 июля 2020, 09:00

Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей

За пять лет количество интернет-магазинов в Беларуси, по данным МАРТ, увеличилось в два раза. Только в этом году - почти 1,5 тысячи новых торговых онлайн площадок. Крупнейший в стране сервис по доставке продуктов питания и бытовых товаров из онлайн-гипермаркета с начала пандемии объявил о наборе новых сотрудников - количество заказов возросло более чем наполовину. А теперь в Беларуси онлайн можно купить не только продукты и бытовую технику, но и квартиру! И при этом получить бонус - 5 тысяч рублей!

ЛЕГКО И УДОБНО

Сервис онлайн-бронирования квартир работает на сайте застройщика, которые возводит в Минске престижные современные комплексы. Запоминайте: bir.by! Этот адрес уже хорошо известен многим покупателям, которые быстро разобрались во всех преимуществах новой услуги.

Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, на сайте bir.byпредлагается огромный выбор. Можно выбрать комплекс, оценив его месторасположение на карте города, затем рассмотреть расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.

В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!

БЫСТРО И ПРОСТО

Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.

Квартиру можно выбрать буквально за пару минут!

Но не все готовы совершать самую ответственную покупку на скорую руку. Кому-то для принятия решения потребуется время - у вас есть все возможности и время пересмотреть хоть каждый дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.

Это - ваше право и ваше желание!

Тем более, что застройщик предоставляет на сайте не только общий план квартир, но и возможные проекты обустройства жилого пространства, вплоть до расстановки мебели.

ДИСТАНЦИЯ - НЕ ПОМЕХА

Пандемия ввела в наш обиход новое понятие - социальное дистанцирование. Желание избежать необязательных визитов в публичные места объяснимо. Выбор квартиры онлайн позволяет не посещать офис продаж для оформления документов на покупку.

Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны - из отдаленной деревни, с дачи или даже с пляжа у реки!

Для онлайна вообще нет пределов - забронировать квартиру можно даже работая в чужой стране. Возможно, именно желание заработать себе на квартиру заставило кого-то уехать за рубеж. Теперь вы можете приобрести свою минскую квартиру издалека!

ЧЕТИРЕ ШАГА К МЕЧТЕ

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый - выбор квартиры.

От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято - остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй - разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником - именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий - подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый - встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж - курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит - минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Внедрение сервиса онлайн-продаж квартир не было спонтанным решением, говорит председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич. Компания целенаправленно внедряла новую услуги, ориентируясь на мировые тренды.

Вибор Мулич, председатель совета директоров застройщика
Вибор Мулич, председатель совета директоров застройщика

- В наших планах была разработка системы онлайн-бронирования квартир на сайте. Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж - например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, было принято решение о введении приятного бонуса - минус 5 тысяч рублей от стоимости любой купленной онлайн квартиры. И это предложение очень высоко оценили наши покупатели, - отметил Вибор Мулич.

КВАРТИРЫ ОНЛАЙН: ВЫБИРАЙТЕ КОМПЛЕКС

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы. Он признан самым масштабным проектом в Европе!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы
Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. А рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь же будет разбит новый большой городской парк.

Важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов!

Только что в продажу поступили три новых дома - "Санкт-Петербург", "Копенгаген" и "Флоренция". Теперь у покупателей - еще больший выбор!

Дом "Санкт-Петербург"
Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Копенгаген"
Дом "Копенгаген"

Дом "Флоренция"
Дом "Флоренция"

Летняя акция позволяет приобрести квартиру по самым привлекательным ценам. Но только до конца июля!

Комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

Это жилье европейского уровня комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Но самое важное в "Парке Челюскинцев" - это расположение! Вид из окон грандиозен - более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7 по лучшим ценам! Откройте сайт застройщика - от покупки трудно удержаться!

У дома отличное расположение - в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами!

Дом №7
Дом №7

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса
Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле
Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Комплекс "Маяк Минска" - это новая достопримечательность столицы. С его постройкой район возле Национальной библиотеки засиял новыми красками.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах - "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" накануне Дня независимости торжественно открыт новый детский сад на 265 мест с 10-метровым бассейном - второй в комплексе. Здесь же, как хорошо известно минчанам, расположена самая современная школа - с бассейном и спортивным городком.

Новый детский сад с десятиметровым бассейном и прекрасными игровыми площадками
Новый детский сад с десятиметровым бассейном и прекрасными игровыми площадками

Современная школа с бассейном и спортивным городком
Современная школа с бассейном и спортивным городком

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр" и торгово-развлекательный центр "Дана Молл".

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни
В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения
В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center

Украшение комплекса - пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец".

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

ВЫГОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит рассрочку под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99%, минимальный взнос - от 10% при сроках кредита от 5 лет.

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. В комплексе "Минск Мир" рассрочка - до 120 месяцев. Есть возможности покупки квартиры без первоначального взноса.

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В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Бонус за онлайн - выгодное решение для тех, кто умеет считать!

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