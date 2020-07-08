Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей

За пять лет количество интернет-магазинов в Беларуси, по данным МАРТ, увеличилось в два раза. Только в этом году - почти 1,5 тысячи новых торговых онлайн площадок. Крупнейший в стране сервис по доставке продуктов питания и бытовых товаров из онлайн-гипермаркета с начала пандемии объявил о наборе новых сотрудников - количество заказов возросло более чем наполовину. А теперь в Беларуси онлайн можно купить не только продукты и бытовую технику, но и квартиру! И при этом получить бонус - 5 тысяч рублей!
ЛЕГКО И УДОБНО
Сервис онлайн-бронирования квартир работает на сайте застройщика, которые возводит в Минске престижные современные комплексы. Запоминайте: bir.by! Этот адрес уже хорошо известен многим покупателям, которые быстро разобрались во всех преимуществах новой услуги.
Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, на сайте bir.byпредлагается огромный выбор. Можно выбрать комплекс, оценив его месторасположение на карте города, затем рассмотреть расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.
В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!
БЫСТРО И ПРОСТО
Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.
Квартиру можно выбрать буквально за пару минут!
Но не все готовы совершать самую ответственную покупку на скорую руку. Кому-то для принятия решения потребуется время - у вас есть все возможности и время пересмотреть хоть каждый дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.
Это - ваше право и ваше желание!
Тем более, что застройщик предоставляет на сайте не только общий план квартир, но и возможные проекты обустройства жилого пространства, вплоть до расстановки мебели.
ДИСТАНЦИЯ - НЕ ПОМЕХА
Пандемия ввела в наш обиход новое понятие - социальное дистанцирование. Желание избежать необязательных визитов в публичные места объяснимо. Выбор квартиры онлайн позволяет не посещать офис продаж для оформления документов на покупку.
Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны - из отдаленной деревни, с дачи или даже с пляжа у реки!
Для онлайна вообще нет пределов - забронировать квартиру можно даже работая в чужой стране. Возможно, именно желание заработать себе на квартиру заставило кого-то уехать за рубеж. Теперь вы можете приобрести свою минскую квартиру издалека!
ЧЕТИРЕ ШАГА К МЕЧТЕ
На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.
Шаг первый - выбор квартиры.
От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято - остается нажать кнопку "Забронировать"!
Шаг второй - разговор с менеджером.
Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником - именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.
Шаг третий - подробная консультация.
С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!
Шаг четвертый - встреча с курьером.
Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.
Вам не нужно посещать офис продаж - курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.
Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит - минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Внедрение сервиса онлайн-продаж квартир не было спонтанным решением, говорит председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич. Компания целенаправленно внедряла новую услуги, ориентируясь на мировые тренды.
- В наших планах была разработка системы онлайн-бронирования квартир на сайте. Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж - например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, было принято решение о введении приятного бонуса - минус 5 тысяч рублей от стоимости любой купленной онлайн квартиры. И это предложение очень высоко оценили наши покупатели, - отметил Вибор Мулич.
КВАРТИРЫ ОНЛАЙН: ВЫБИРАЙТЕ КОМПЛЕКС
Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы. Он признан самым масштабным проектом в Европе!
В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. А рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь же будет разбит новый большой городской парк.
Важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!
Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов!
Только что в продажу поступили три новых дома - "Санкт-Петербург", "Копенгаген" и "Флоренция". Теперь у покупателей - еще больший выбор!
Летняя акция позволяет приобрести квартиру по самым привлекательным ценам. Но только до конца июля!
Комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.
Это жилье европейского уровня комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.
Но самое важное в "Парке Челюскинцев" - это расположение! Вид из окон грандиозен - более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.
В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.
В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!
Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.
Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7 по лучшим ценам! Откройте сайт застройщика - от покупки трудно удержаться!
У дома отличное расположение - в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами!
Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.
Комплекс "Маяк Минска" - это новая достопримечательность столицы. С его постройкой район возле Национальной библиотеки засиял новыми красками.
Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах - "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".
Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" накануне Дня независимости торжественно открыт новый детский сад на 265 мест с 10-метровым бассейном - второй в комплексе. Здесь же, как хорошо известно минчанам, расположена самая современная школа - с бассейном и спортивным городком.
Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр" и торгово-развлекательный центр "Дана Молл".
Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Бизнес-центр Dana Center
Украшение комплекса - пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец".
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
ВЫГОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит рассрочку под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99%, минимальный взнос - от 10% при сроках кредита от 5 лет.
А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. В комплексе "Минск Мир" рассрочка - до 120 месяцев. Есть возможности покупки квартиры без первоначального взноса.
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В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
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