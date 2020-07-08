Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей

За пять лет количество интернет-магазинов в Беларуси, по данным МАРТ, увеличилось в два раза. Только в этом году - почти 1,5 тысячи новых торговых онлайн площадок. Крупнейший в стране сервис по доставке продуктов питания и бытовых товаров из онлайн-гипермаркета с начала пандемии объявил о наборе новых сотрудников - количество заказов возросло более чем наполовину. А теперь в Беларуси онлайн можно купить не только продукты и бытовую технику, но и квартиру! И при этом получить бонус - 5 тысяч рублей!

ЛЕГКО И УДОБНО

Сервис онлайн-бронирования квартир работает на сайте застройщика, которые возводит в Минске престижные современные комплексы. Запоминайте: bir.by! Этот адрес уже хорошо известен многим покупателям, которые быстро разобрались во всех преимуществах новой услуги.

Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, на сайте bir.byпредлагается огромный выбор. Можно выбрать комплекс, оценив его месторасположение на карте города, затем рассмотреть расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.

В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!

БЫСТРО И ПРОСТО

Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.

Квартиру можно выбрать буквально за пару минут!

Но не все готовы совершать самую ответственную покупку на скорую руку. Кому-то для принятия решения потребуется время - у вас есть все возможности и время пересмотреть хоть каждый дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.

Это - ваше право и ваше желание!

Тем более, что застройщик предоставляет на сайте не только общий план квартир, но и возможные проекты обустройства жилого пространства, вплоть до расстановки мебели.

ДИСТАНЦИЯ - НЕ ПОМЕХА

Пандемия ввела в наш обиход новое понятие - социальное дистанцирование. Желание избежать необязательных визитов в публичные места объяснимо. Выбор квартиры онлайн позволяет не посещать офис продаж для оформления документов на покупку.

Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны - из отдаленной деревни, с дачи или даже с пляжа у реки!

Для онлайна вообще нет пределов - забронировать квартиру можно даже работая в чужой стране. Возможно, именно желание заработать себе на квартиру заставило кого-то уехать за рубеж. Теперь вы можете приобрести свою минскую квартиру издалека!

ЧЕТИРЕ ШАГА К МЕЧТЕ

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый - выбор квартиры.

От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято - остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй - разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником - именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий - подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый - встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж - курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит - минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Внедрение сервиса онлайн-продаж квартир не было спонтанным решением, говорит председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич. Компания целенаправленно внедряла новую услуги, ориентируясь на мировые тренды.

Вибор Мулич, председатель совета директоров застройщика

- В наших планах была разработка системы онлайн-бронирования квартир на сайте. Это очень удобный и современный инструмент для тех покупателей, кто по разным причинам не может посетить отдел продаж - например, живет в другом городе или даже в другой стране, не имеет свободного времени или физической возможности. Пандемия только ускорила эту работу, и мы смогли предложить покупателям удобный и понятный сервис. А для того, чтобы стимулировать интернет-продажи, было принято решение о введении приятного бонуса - минус 5 тысяч рублей от стоимости любой купленной онлайн квартиры. И это предложение очень высоко оценили наши покупатели, - отметил Вибор Мулич.

КВАРТИРЫ ОНЛАЙН: ВЫБИРАЙТЕ КОМПЛЕКС

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы. Он признан самым масштабным проектом в Европе!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" - крупнейший инвестиционный проект столицы

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. А рядом возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Здесь же будет разбит новый большой городской парк.

Важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов!

Только что в продажу поступили три новых дома - "Санкт-Петербург", "Копенгаген" и "Флоренция". Теперь у покупателей - еще больший выбор!

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Копенгаген"

Дом "Флоренция"

Летняя акция позволяет приобрести квартиру по самым привлекательным ценам. Но только до конца июля!

Комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году.

Это жилье европейского уровня комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Но самое важное в "Парке Челюскинцев" - это расположение! Вид из окон грандиозен - более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7 по лучшим ценам! Откройте сайт застройщика - от покупки трудно удержаться!

У дома отличное расположение - в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами!

Дом №7

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

Комплекс "Маяк Минска" - это новая достопримечательность столицы. С его постройкой район возле Национальной библиотеки засиял новыми красками.

Комплекс "Маяк Минска"

Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах - "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".

Дом "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" накануне Дня независимости торжественно открыт новый детский сад на 265 мест с 10-метровым бассейном - второй в комплексе. Здесь же, как хорошо известно минчанам, расположена самая современная школа - с бассейном и спортивным городком.

Новый детский сад с десятиметровым бассейном и прекрасными игровыми площадками

Современная школа с бассейном и спортивным городком

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр" и торгово-развлекательный центр "Дана Молл".

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

В галерее "Променад", которой заканчивается пешеходный бульвар Пикассо, открыто несколько сот "точек" - от магазинов до кафе домашней кухни

В стилобате домов "Гоген" и "Рафаэль" еще есть возможность купить помещение коммерческого назначения

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Бизнес-центр Dana Center

Украшение комплекса - пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец".

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

ВЫГОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". При оплате клиентом 50% стоимости квартиры банк предоставит рассрочку под 0,01% сроком на один год. Кредиты выдаются на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99%, минимальный взнос - от 10% при сроках кредита от 5 лет.

А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%. В комплексе "Минск Мир" рассрочка - до 120 месяцев. Есть возможности покупки квартиры без первоначального взноса.

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В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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