Опытные следователи содрогнулись: Швед рассказал о шокирующих находках по делу о геноциде белорусов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше. Об этом рассказал Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Для расследования уголовного дела Генпрокуратура развернула масштабную работу: раскопки, поиски и опрос свидетельств очевидцев, изучение архивных материалов с привлечением известных специалистов-историков и т.д.

По словам Андрея Шведа, результаты проведенных раскопок некоторых мест массового уничтожения белорусских граждан показывают, что масштабы трагедии народа на сегодняшний день в полной мере неизвестны.

"Только под Логойском, где мы начали первый осмотр места массового уничтожения наших граждан и по архивным данным предполагали обнаружить один ров с убитыми женщинами, детьми, стариками, криминалистическая техника показала, что таких рвов там значительно больше. Глубиной до 5 м. И количество жертв значительно превышает архивные сведения и другие источники, которые получены от наших граждан. Скажу больше: когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке - все это настолько поражает... Показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма. Любой идеи, которая направлена на уничтожение населения, сопряженное с геноцидом. Показывают масштабы трагедии и то, что официальная историография нашей страны, на самом деле, как мне кажется, далека от истинных цифр уничтоженного населения Беларуси", - подчеркнул Андрей Швед.

Он отметил, что на территории республики нет ни одного района, который бы не затронула эта беда. "Сегодня мы располагаем данными о сотнях ранее не известных мест массового уничтожения населения либо мало изученных", - сказал генпрокурор. Люди обращаются сами в органы следствия, в том числе письменно, дают свидетельские показания. Поэтому предстоит еще большая работа по обработке информации и установлению всех таких мест и общего количества убитых.

"Кроме того, нами установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой. Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", - добавил Андрей Швед.

Он напомнил, что геноцид не имеет срока давности: преступники должны понести ответственность.

Кроме того, Генпрокуратура планирует в ближайшее время представить в международный трибунал "достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны".-0-