29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 января из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 30 января, будет облачно с прояснениями. Пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром во многих районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы до 15-20 м/с, утром и днем местами до 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7 градусов, по западу республики от нуля до плюс 1. Днем будет от минус 1 до 4 градусов тепла. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В понедельник, 31 января, сохранится ветреная погода.-0-

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