Орда: социальная направленность госполитики - одно из важнейших достижений независимой Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная направленность государственной политики - одно из важнейших достижений независимой Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Сегодня во всех сферах - от развития предприятий, занятости, формирования цен до медицины и образования - во главе угла стоят интересы человека. Экономика нашей страны выстроена таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивалось благосостояние человека труда. Это и есть та социальная направленность, которой мы гордимся и которую обязаны сохранить", - сказал Михаил Орда.

По его словам, путь шоковых реформ, который предлагают некоторые, - это путь в никуда. "Развиваясь поступательно, мы смогли создать порядка 300 тыс. рабочих мест только за последнюю пятилетку. Смогли сохранить и приумножить гарантии для семей с детьми. Сохранили стабильность пенсионной системы. Удержать этот курс нам удалось даже в период пандемии. В то время как мировая экономика потеряла суммарно более 300 млн рабочих мест, мы сохранили наши производства и трудовые коллективы, обеспечили необходимое лечение людей, оказали социальную поддержку и помощь самым уязвимым категориям. В период пандемии на поддержку нуждающимся предприятиям из бюджета было направлено дополнительно Br500 млн, - подчеркнул председатель ФПБ. - И в дальнейшем решать вопросы, которые стоят в повестке дня, мы должны только эволюционным путем. Здесь должен быть исключительно прагматичный подход, а не эмоции и популизм".-0-