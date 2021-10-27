Орда: у западных политиков не получится разрушить промышленность Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западных политиков не получится разрушить промышленность Беларуси. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси при посещении ОАО "Агат - электромеханический завод". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В ФПБ напомнили, что предприятие с декабря 2020 года находится под незаконными санкциями Европейского союза. "По задумке европейских чиновников работники завода (а это около 700 человек) одними из первых должны были остаться без работы. Хотя это предприятие, люди, здесь работающие, никогда ничего не нарушали - ни в международных законах, ни в правилах торговли. Такие действия со стороны Евросоюза - преступление против интересов людей, беспредел и бандитизм в международном масштабе, - сказал Михаил Орда. - Но разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится".

Как подчеркнул председатель ФПБ, профсоюзы неоднократно обращались к европейским чиновникам с призывом соблюдать законность и отказаться от санкционной политики, которая противоречит основополагающим нормам международного права. "Мы также неоднократно призывали услышать голос простых белорусов. Но правда в том, что этих европейских чиновников совершенно не интересует, что будет с людьми в результате их агрессивной политики. Сейчас мы принимаем меры, чтобы юридическим путем понудить так называемый коллективный Запад к соблюдению международного права и прав наших людей", - подчеркнул он.

В сентябре этого года Федерация профсоюзов совместно с правительством и объединением нанимателей провела международную конференцию. Во время форума эксперты сделали однозначный вывод: санкции нарушают основополагающие нормы международного права. Было подготовлено соответствующее заключение юристов. Кроме того, ФПБ заключила соглашение с Белорусской коллегией адвокатов. В итоге уже подобраны юридические компании за рубежом, готовые в международных инстанциях доказывать незаконность санкционной политики. "Это необходимо сделать, чтобы остановить агрессивную политику Евросоюза не только в отношении Беларуси, но и других стран, которые они пытаются себе подчинить", - подчеркнул председатель ФПБ.

Что касается работы предприятий страны в условиях санкций, то пример ОАО "Агат - электромеханический завод" показывает: при слаженной работе всего коллектива этот негативный фактор можно преодолеть. Уже сегодня на предприятии есть конкретные наработки по импортозамещению комплектующих, диверсификации рынков сбыта.

"Эта ситуация дала нам толчок для дальнейшего развития. Совместно с предприятиями Государственного военно-промышленного комитета занялись разработкой и применением изделий белорусского производства. Мы будем больше работать и больше зарабатывать, - рассказал директор предприятия Николай Балигатов. - В ближайших планах - модернизация, создание новых корпусов, увеличение численности работ по новым направлениям. Мы уже разработали новые технические средства, позволяющие заменить то оборудование, те механизмы, которые мы приобретали в странах Евросоюза".

К слову, этот пример не единичный. На некоторых промышленных гигантах, в отношении которых применены незаконные санкции, также активно развивают собственное производство, налаживают кооперацию с другими отечественными предприятиями.

ОАО "Агат - электромеханический завод" основан 1 декабря 1952 года. Предприятие производит технику специального назначения, а также комплектующие для машиностроительных предприятий.-0-