ОСВОД напомнил о правилах безопасного поведения на льду

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минской областной организации ОСВОД Сергей Патрикеев, отвечая сегодня на вопросы журналистов, рассказал, как предупредить несчастные случаи на льду, и напомнил о правилах безопасного поведения, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Патрикеев отметил, что рыбакам и людям, которые привыкли переходить водоемы по льду, чтобы сократить путь, нужно надевать спасательные жилеты, иметь при себе спасательные лини. "Перед выходом на лед нужно проверить его на прочность. Не рекомендуется это делать ногой. Можно ударить по нему палкой. Если появилась трещина или пробоина, выходить на такой лед нельзя", - сказал Сергей Патрикеев.

Он предупредил об опасности многослойного льда, который образуется при перепаде температур: "При образовании хрупкого промежуточного слоя лед не будет прочным. На глаз его толщина может быть и 30 см, но по своей структуре он будет кашеобразным, мягким".

Председатель Минской областной организации ОСВОД рассказал, как действовать человеку, который все-таки провалился под лед. Если есть спасательный линь, то его нужно бросить в сторону берега. Выбираться на лед нужно без резких движений, широко расставив руки на кромке. Продвигаться в сторону берега лучше лежа.

Тех, кто стал очевидцем чрезвычайной ситуации, а также заметил детей и подростков вблизи водоемов или на льду, в ОСВОД просят сообщать об этом по телефонам 101 и 112. Сергей Патрикеев призывает оценивать обстановку и свои силы. Пробираться к тонущему нужно ползком, опираясь на предметы, увеличивающие площадь опоры. Человеку нужно протянуть палку, доску, шест, веревку или лестницу и вытащить его из полыньи.-0-