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19 октября 2019, 15:52

От первых монет до кабинета главы Нацбанка - Каллаур провел школьникам "денежную" экскурсию

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 5 "А" класса средней школы №9 Пинска стали сегодня первыми посетителями обновленного музея денег в Национальном банке. Победителей конкурса видеопоздравлений к 25-летию белорусского рубля встретил лично председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

Если в музей по предварительной записи в группе экскурсантов сможет попасть любой желающий, то первым делом Павел Каллаур показал ребятам место, куда не попадет случайный посетитель - рабочий кабинет главы Нацбанка. Здесь компьютер, нетбук, документы, несколько телефонов, в том числе для связи с главой государства. На стене - картина с изображением здания Нацбанка, которая нравится Павлу Каллауру и напоминает ему стиль Марка Шагала.

Председатель правления показывает школьникам, как изучает документы и принимает решения. "Нетбук обеспечивает удаленный доступ к моему главному рабочему месту. Если буду у вас в Пинске, то с его помощью смогу работать, как и за этим столом в Нацбанке", - поясняет Павел Каллаур. В почте председателя правления - письма из правительства, отчеты работников Нацбанка, которые ездили в зарубежные командировки, другие документы. "Этот отчет о командировке я почитал, он мне понравился, значит, его одобряем", - руководитель Нацбанка показывает, как работает с почтой.

После этого Павел Каллаур ведет детей в зал заседаний правления Национального банка и рассказывает, как здесь принимаются важные решения по денежно-кредитной политике государства. Кстати, на место председателя правления в этом зале он пригласил мальчика, который в снятом для конкурса Нацбанка ролике был Big Boss и как раз сидел за похожим столом.

"В этот зал, кроме членов правления и работников, которых мы приглашаем, не имеет права заходить никто, это делается для конфиденциальности информации. Здесь же в электронном виде происходит тайное голосование. Если в школе вы еще можете подсматривать друг у друга, то здесь нельзя, нужно самому принимать решение", - шутит Павел Каллаур.

Затем пинские школьники вместе с руководителем Национального банка идут в обновленный музей денег. Во время экскурсии ребята могли ознакомиться с собранием уникальных экспонатов, отражающих историю денежного обращения, работы банковских и финансовых учреждений на территории Беларуси. Раньше здесь было хранилище, теперь комната-сейф с толстыми стенами вмещает экспонаты музея. Дети смогли подержать вещи, которые каждый день сопровождают работу инкассаторов.

"Думаю, что без финансовой грамотности представить современного человека очень сложно. С какого возраста она нужна? Я шел сегодня на работу и видел, что мой внук, которому четыре года, финансово грамотный. Он сказал: "Конечно, дедушка, иди на работу, заработай денежку, придешь и купишь мне машинку". Это понимание у детей, что просто так с неба ничего не сыпется, его нужно формировать", - считает Павел Каллаур.

Ученики 5 "А" средней школы №9 Пинска в числе других белорусских школьников откликнулись на предложение Национального банка записать видеопоздравление к 25-летию белорусского рубля. Именно их ролик оказался самым творческим и креативным, и как победители конкурса они получили право первыми увидеть обновленную экспозицию музея денег. Для ее открытия специально была выбрана дата 19 октября 2019 года - день 25-летия с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси.

В середине сентября Национальный банк объявил конкурс для детей: учащимся необходимо было подготовить и до 1 октября представить коллективное видеопоздравление от своего класса с 25-летним юбилеем белорусского рубля. Всего в Нацбанк поступило 23 ролика. Возможность попасть на экскурсию в музей денег получат в приоритетном порядке и остальные классы, приславшие свои видеопоздравления.-0-

РЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денегРЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денег
19 октября белорусскому рублю исполняется 25 лет. К этой значимой дате в музее денег Национального банка обновили экспозицию, посвященную истории денежного обращения и работы банковских учреждений на территории Беларуси.

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