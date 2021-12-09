9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз с начала года помог вернуть медработникам почти Br180 тыс., сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам общественного контроля в текущем году возвращено недоплаченных и незаконно удержанных средств на сумму Br179,7 тыс.", - сказал Вячеслав Шило.

По его словам, система общественного контроля соблюдения законодательства о труде постоянно совершенствуется, основной акцент делается на профилактику нарушений трудовых прав работников.

Председатель БПРЗ также напомнил, что с целью социальной защиты и материальной поддержки работников отрасли постановлением президиума Республиканского комитета профсоюза создан Фонд поддержки медработников в случаях профессиональных рисков. За счет фонда оказывается материальная поддержка пострадавшим от противоправных действий других людей во время выполнения своих должностных обязанностей. Также обеспечивается представление и защита прав и интересов работников, допустивших профессиональные ошибки, в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей.

Вячеслав Шило остановился и на кадровой проблеме. По его словам, главная задача, которая стоит перед сторонами социального партнерства, - сохранение кадрового потенциала, защита трудовых прав и законных интересов работников отрасли. В этой связи правовая защита как одна из важнейших функций профсоюза с каждым годом приобретает все большее значение.-0-