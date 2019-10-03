Отслужившие в армии смогут воспользоваться новыми преференциями с начала 2020 года

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года граждане после службы в армии смогут воспользоваться новыми преференциями. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

С 28 января 2020 года вступают в силу инициированные Минобороны изменения в Трудовом кодексе. "Согласно новой редакции, после службы в армии за гражданином в течение трех месяцев сохраняется рабочее место или предоставляется равноценная должность - вне зависимости от формы собственности нанимателя. Ранее это касалось только госучреждений", - проинформировали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что с 1 января 2020 года вступят в силу изменения в Жилищный кодекс, закрепляющие за отслужившими в армии первоочередное право на общежитие. Это коснется студентов. Для первоочередного получения общежития им понадобится рекомендация на обучение из воинской части.

Минобороны инициировало введение ряда социальных гарантий для военнослужащих, прошедших срочную службу. Большинство из них - в сфере образования.-0-