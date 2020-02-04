Ожидаемое похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур - Белгидромет

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое во второй половине текущей недели похолодание не представляет угрозу для большинства озимых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Во второй половине текущей недели в Беларуси ожидается похолодание. Для большинства зимующих культур оно угрозу не представляет. При постепенном снижении температуры растения восстанавливают морозостойкость. Кроме того, на полях должен образоваться небольшой снежный покров", - сказали в Белгидромете.

Для определения состояния озимых культур в конце января обособленные подразделения Белгидромета провели их отращивание. Результаты показали, что озимые обладают нормальной жизнеспособностью. В целом по стране около 90% проб озимых зерновых и озимого рапса дали полное отрастание. В остальных пробах этих культур отмечена незначительная изреженность (менее 10% растений), что считается естественной гибелью. Многолетние травы (клевер, люцерна) во всех отобранных образцах отросли полностью.-0-

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