Ожидаемое потепление приведет к таянию льда на водоемах - Белгидромет

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемое потепление приведет к таянию льда на водоемах, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшие дни прогнозируемое повышение температуры воздуха обусловит на водных объектах страны таяние ледяного покрова и появление воды на льду. На реках будет наблюдаться рост уровней воды", - сказали в Белгидромете.

Морозная погода 16-19 января способствовала установлению ледостава и нарастанию толщины льда на водных объектах страны. По состоянию на 20 января на реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти, большинстве рек бассейнов Немана и Вилии зафиксирован ледостав толщиной 5-21 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное наблюдается сплошной ледяной покров, толщина его увеличилась и находится в пределах от 14 см до 24 см.-0-

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