20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за резкого потепления, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), в отдельных районах по северу сильный снег, мокрый снег. Днем преимущественно по северо-востоку ожидаются мокрый снег и дождь. Местами, а в ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей, возможен гололед. Местами ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-западу до минус 16 по востоку страны, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

Ожидаемое потепление приведет к таянию льда на водоемах - Белгидромет

ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур