Пантус: наша задача - доказать миру, что мы способны работать под гнетом западных санкций

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача - доказать миру, что мы способны работать под гнетом, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ, комментируя введение очередного пакета западных санкций, сообщает БЕЛТА.

"Это уже пятый пакет санкций против Беларуси. Был первый, второй, не исключено, что будут и далее новые пакеты. Мы очень скрупулезно относимся к данным санкциям. Самая главная наша задача - мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше", - сказал Дмитрий Пантус.

По его мнению, санкции вводят слабые люди против сильных. "Наша задача - доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций. И, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции".-0-