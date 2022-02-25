Пархамович: мы должны максимально упростить процесс строительства для граждан

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет упрощен процесс строительства жилья. Об этом на заседании итоговой коллегии Минстройархитектуры сообщил глава ведомства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа в этом направлении ведется в соответствии с указом Президента, отметил министр. "Главой государства поставлены задачи, касающиеся повышения эффективности работы подрядных и промышленных строительных организаций. Планируется проведение упрощенного сноса зданий и сооружений, а также порядка ценообразования в строительстве. Но первоочередная задача, поставленная Президентом, - упрощение строительства для людей. Мы должны кардинально усовершенствовать сам процесс и сделать так, чтобы человек, решивший строиться, осуществлял как можно меньше административных процедур и максимально просто и быстро получил результат строительства. Безусловно, для достижения этих целей требуется серьезное изменение законодательства. Над этим мы сейчас работаем. Это будут не штучные корректировки нормативных актов, а общая, плановая работа над целым пакетом документов. В Министерстве архитектуры и строительства создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой нормативных правовых актов по существенному повсеместному упрощению процедур и требований в строительстве. Кроме того, правительством согласован соответствующий план, мероприятия которого направлены на совершенствование работы строительной отрасли", - рассказал Руслан Пархамович.

Он также разъяснил подробности деятельности группы, созданной для совершенствования законодательства в области строительства. "В рамках деятельности этой рабочей группы определены основные направления по совершенствованию действующего законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Будет проведена работа над разрешительной документацией, процедурами в строительстве и требованиями в строительстве. Министерство уже проделало серьезную работу по упрощению строительства: выработаны подходы к корректировке действующих и разработке новых законодательных документов", - отметил министр.

По его словам, будут изменены организационные процессы строительства, что также поспособствует выполнению указа Президента.

"В рамках этой деятельности ведется работа по сокращению сроков, а также стоимости проектирования и строительства объектов. Для выполнения этой цели более широко используются проекты, рекомендованные для повторного применения. Также мы занимаемся усовершенствованием вопросов, связанных с упрощением порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства 5-го класса сложности для граждан. Помимо этого, работаем над изменением организационных процессов строительства. Убежден, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены в срок и в последующем принесут положительные результаты", - заключил Руслан Пархамович.-0-

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