16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент будет содействовать научно-исследовательской деятельности в Беларуси. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на торжественном собрании научной общественности страны, посвященном 90-летию НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальная академия наук состоялась как высшая государственная научная организация, объединяющая все научное сообщество страны. Она востребована в полном смысле этого слова в условиях суверенного государства. Парламент, Национальное собрание Республики Беларусь, будет оказывать всяческое содействие, чтобы создать комфортные условия для научно-исследовательской деятельности", - сказал Михаил Мясникович.

Он поддержал активную деятельность академии наук на внешних рынках. "Наука интернациональна по своей сути, и чем больше будет проектов с участием зарубежных коллег, тем больше будет стимулов для более эффективной работы. Это направление, я думаю, будет закреплено в дальнейших усилиях научно-исследовательских институтов и каждого ученого. В этом просматривается большая перспектива", - добавил спикер.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять повышению мотивации ученых для создания объектов интеллектуальной собственности.

Михаил Мясникович поздравил коллектив НАН Беларуси с 90-летием организации и пожелал ученым крепкого здоровья и новых творческих успехов. Ему был вручен нагрудный знак имени Всеволода Игнатовского за выдающиеся заслуги перед отечественной наукой, значительный вклад в развитие НАН Беларуси, плодотворную деятельность по укреплению ее научного потенциала, формированию и развитию научных школ, созданию благоприятных условия для самореализации талантливой научной молодежи.-0-