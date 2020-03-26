Парламент ожидает от Послания Президента акцентов во внутренней и внешней политике

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте ожидают, что в ежегодном Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут расставлены акценты внутренней и внешней политики. Такое мнение сегодня на заседании Совета Палаты представителей высказал ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентские планы будут корректироваться с учетом обращения Президента с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. "Глава государства расставит акценты во внутренней и внешней политике нашей страны, обозначит задачи, которые стоят перед госорганами, включая парламент", - предположил Владимир Андрейченко.

Спикер назвал некоторые из приоритетов текущей работы парламентариев. Так, комиссии по законодательству, по его словам, следует продолжить мониторинг подготовки новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. "Депутатам нужно анализировать предложения, которые поступают из округов по этой тематике, при необходимости озвучивать их перед межведомственной экспертной комиссией по подготовке проектов кодексов", - сказал он.

Большая работа в округах предстоит депутатам в связи с празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парламентариям предстоит уделить внимание заботе о ветеранах, поддержке пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, при встречах с избирателями депутатам, по мнению Владимира Андрейченко, следует информировать их о результатах парламентской деятельности. "Особенно о тех законах, которые на слуху, принятия которых ждут люди. Например, многие граждане рассчитывают на скорейшее вступление в силу соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, по которому стоимость шенгена снижается до 35 евро, облегчаются визовые процедуры. Думаю, мы рассмотрим эти вопросы на ближайшем заседании", - анонсировал спикер.-0-