Парламентские слушания о совершенствовании системы образования планируется провести 10 июня

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские слушания на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" планируется провести 10 июня в Палате представителей. Такое решение принято на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Образование в нашей стране находится в центре приоритетных государственных интересов. От состояния образовательной системы во многом зависят будущее государства, его экономическое развитие, уровень благосостояния общества, социальная стабильность. Именно система образования дает стране грамотных, всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов. И мы должны делать все необходимое для повышения престижа педагогического труда, в том числе путем увеличения заработной платы работников отрасли, раскрепощения педагогических инициатив, обновления содержания школьного обучения, преодоления отрыва профессионального образования от потребностей практики", - сказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

По его словам, жизнь и время выдвигают новые требования к развитию системы непрерывного образования. "Поэтому подготовлена новая редакция Кодекса об образовании, в соответствии с которой документ существенно доработан, в него включены новые положения, касающиеся использования дистанционных технологий в образовательной практике, сетевого взаимодействия учреждений образования и участников образовательного процесса, разработки совместно с рынком труда механизмов формирования государственного заказа подготовки кадров, подготовки педагогических кадров для национальной системы образования и выработки комплекса мер, направленных на повышение уровня социальной защищенности ее работников, создания системы внешней независимой государственной аттестации учащихся, оценки деятельности учреждений образования по результатам, развития индустрии производителей современных средств обучения, а также иных проблем, решение которых даст новый импульс для развития системы образования", - отметил парламентарий.

Ряд предполагаемых изменений обусловлены совершенствованием структуры высшего образования, включением в систему образования Беларуси научно ориентированного профессионального образования, системы дополнительного образования педагогических работников, расширением сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для удовлетворения потребностей в специалистах различного профиля организаций, расположенных как в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, так и в иных населенных пунктах.

"В Палате представителей ведется работа по подготовке проекта закона "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании" ко второму чтению. Именно поэтому Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке предлагает провести 10 июня открытые парламентские слушания. В процессе их подготовки и проведения мы сможем не только обсудить конкретные изменения и дополнения в действующие законодательные и нормативные правовые документы, но и определить стратегические направления развития национальной системы непрерывного образования на ближайшую и долгосрочную перспективу", - подчеркнул Игорь Марзалюк.-0-