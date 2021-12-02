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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентское собрание рассмотрит бюджет Союзного государства на 2022 год в декабре, сообщил журналистам председатель Госдумы России Вячеслав Володин по итогам 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. "Мы собираемся также в очном формате в декабре провести вторую часть 61-й сессии с тем, чтобы уже рассмотреть проект бюджета Союзного государства", - сказал Вячеслав Володин. По его словам, принятые сегодня решения должны повысить эффективность Парламентского собрания Союза Беларуси России, чтобы решения, принимаемые президентами, были как можно быстрее реализованы. "Нам необходимо обеспечить диалог и обратную связь с гражданами наших стран, поэтому, скорее всего, будем проводить выездные мероприятия на приграничных территориях Беларуси и России, где уже есть наработанные форматы. Мы также планируем расширить количество комиссий, которые являются рабочими органами Парламентского собрания, чтобы они больше отвечали вызовам времени и в этой части подготовили профессиональные предложения для рассмотрения их в рамках Парламентского собрания", - добавил Вячеслав Володин.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!