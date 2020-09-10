10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в 8 раз по сравнению с апрелем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

"Сейчас в среднем за сутки аэропорт обслуживает 65-75 пассажирских рейсов. В апреле текущего года данная цифра не превышала 38 рейсов", - отметили в пресс-службе.

В апреле из-за нестабильной эпидемиологической обстановки спад пассажиропотока составил более 93% в сравнении с таким же периодом прошлого года, а количество выполненных авиарейсов сократилось на 83%. Далее из месяца в месяц наблюдался поступательный рост показателей. Так, в мае обслужено почти 38 тыс. пассажиров (на 72% больше, чем в предыдущем месяце), в июне - уже 74 тыс., в июле показатель превысил 146 тыс.

Количество самолетовылетов в летние месяцы также значительно возросло. Если в апреле аэропорт обслужил 357 самолетов, то уже в июне - 579, в июле - и вовсе 1008. В августе нынешнего года авиапредприятие обслужило в 8 раз больше пассажиров, чем в апреле (более 176 тыс.), и в 3 раза больше пассажирских авиарейсов (1136).

Иностранные авиакомпании постепенно восстанавливают регулярную полетную программу в Национальный аэропорт Минск после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. На данный момент уже шесть иностранных авиаперевозчиков возобновили регулярные полеты в столичный аэропорт: Иракские авиалинии, Турецкие авиалинии, Узбекские авиалинии, немецкая авиакомпания Lufthansa, авиакомпания из ОАЭ Etihad Airlines и польский национальный авиаперевозчик LOT. Авиакомпания AIR China не прекращала выполнение рейсов в Минск.

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" продолжал выполнять полетную программу в разрешенные страны на протяжении всего времени с начала развития пандемии, постепенно восстанавливая маршрутную сеть (на данный момент это 35 направлений).

Кроме того, частота рейсов выросла, в том числе за счет открытия чартерных программ в Турцию, Египет, Тунис, Албанию, Черногорию и Болгарию, которые также выполняет авиакомпания "Белавиа".-0-