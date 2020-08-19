Пациент через личный кабинет сможет заказывать выписки и медсправки

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациент через свой личный кабинет сможет заказывать выписки из медкарты, справки о состоянии здоровья. Об этом сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил специалист Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Николай Романов.

Специалист описал некоторые возможности личного кабинета для пациента. "Это даст непосредственный доступ к данным об оказании медицинской помощи, а также к таким процедурам, как заказ выписки из медицинской карты, справки о состоянии здоровья для предоставления в другие ведомства в автоматическом режиме", - отметил Николай Романов.

Отдельные элементы личного кабинета пациента в 2018 году начали тестировать в 39-й городской клинической поликлинике Минска. Ее главный врач Ольга Есманчик рассказала о накопленном опыте. Касаясь функционала, она, в частности, добавила, что в личном кабинете люди могут увидеть результаты своих обследований, изучать электронный вариант медкарты. Логин и пароль от кабинета знает только пациент, сотрудникам поликлиники они не известны. По словам Ольги Есманчик, в настоящее время рассматривается вопрос по доработке сервиса, чтобы улучшить взаимодействие поликлиник и стационаров.

В Беларуси создается централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ). Сейчас проект на стадии международных конкурсных торгов на выбор исполнителя среди групп разработчиков. Ожидается, что ЦИСЗ будет учитывать все современные аспекты информатизации процессов оказания медицинской помощи. Цель - поддержать медработников, врачей-специалистов, управленцев, пациентов, улучшить качество и доступность медицинской помощи.-0-

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